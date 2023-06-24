Мошенники научились ловко разводить тех, кто любит голосовые сообщения

Олег

Мошейница


В сети появилась история парня, который отправил деньги мошеннику после получения голосового сообщения. Подробности собрала Baza.

Согласно источнику, всё произошло с москвичом по имени Данил. Он неожиданно получил сообщения от подруги Светланы — в них она просила скинуть ей 2400 рублей на карту. Объяснение на первый взгляд было логичным: курьер привез Свете посылку, но принимает только безналичную оплату, а девушка как назло всё сняла с карты.

Данил оказался осторожным парнем и попросил Свету записать ему голосовое сообщение. В ответ он получил короткий войс, на котором был отчетливо слышен её голос. Москвич перевел деньги.

Спустя некоторое время «Света» снова написала и опять попросила денег. Парень уже всё понял и предложил созвониться, но девушка отказалась без объяснения причин. Тогда он сам позвонил настоящей Свете и рассказал, что она только что заняла у него 2400, о чем девушка, разумеется, не имела ни малейшего понятия.

Фишка этой мошеннической схемы — голосовое сообщение для проверки личности. Разводилы взломали аккаунт Светланы и в их распоряжении оказались её переписки, контакты и отправленные ранее войсы. Мошенник написал Данилу со взломанной учетки и воспользовался более ранней записью голоса Светы, чтобы одурачить парня. 

-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Baza
Cсылки по теме:
Голосовые сообщения — худшее, что случалось со смартфонами? Вот 4 причины, почему их любят и ненавидят
Центробанк рассказал, что делать, если перевел деньги мошенникам. Полезно запомнить
Мошенники научились разводить россиян прямо в отделениях «Сбербанка». Очень хитро!
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4
Для пассажиров такси готовят очень неприятный закон. Вам захочется ходить пешком

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу