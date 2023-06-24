Мошенники научились ловко разводить тех, кто любит голосовые сообщения



В сети появилась история парня, который отправил деньги мошеннику после получения голосового сообщения. Подробности собрала Baza.



Согласно источнику, всё произошло с москвичом по имени Данил. Он неожиданно получил сообщения от подруги Светланы — в них она просила скинуть ей 2400 рублей на карту. Объяснение на первый взгляд было логичным: курьер привез Свете посылку, но принимает только безналичную оплату, а девушка как назло всё сняла с карты.



Данил оказался осторожным парнем и попросил Свету записать ему голосовое сообщение. В ответ он получил короткий войс, на котором был отчетливо слышен её голос. Москвич перевел деньги.



Спустя некоторое время «Света» снова написала и опять попросила денег. Парень уже всё понял и предложил созвониться, но девушка отказалась без объяснения причин. Тогда он сам позвонил настоящей Свете и рассказал, что она только что заняла у него 2400, о чем девушка, разумеется, не имела ни малейшего понятия.



Фишка этой мошеннической схемы — голосовое сообщение для проверки личности. Разводилы взломали аккаунт Светланы и в их распоряжении оказались её переписки, контакты и отправленные ранее войсы. Мошенник написал Данилу со взломанной учетки и воспользовался более ранней записью голоса Светы, чтобы одурачить парня.