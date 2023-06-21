Мошенники научились разводить россиян прямо в отделениях «Сбербанка». Очень хитро!



В сети появилась история мужчины, которого обманули на деньги прямо в отделении «Сбера». Подробности опубликовала Baza.



Согласно источнику, москвич по имени Дмитрий получил рекомендацию от знакомых — ему дали контакты «человечка», который якобы распродает недвижимость, конфискованную банком, по бросовым ценам. Дмитрий связался по этим контактам с неким Олегом Сергеевичем и договорился о встрече.



Переговоры Олег Сергеевич назначил прямо в отделении «Сбербанка»: мужчины прошли в переговорную комнату и обкашляли все интересующие Дмитрия вопросики. Москвич остался доволен и пошел за деньгами.



Вторая встреча прошла там же, в отделении «Сбера», на неё Дмитрий пришел уже с наличными. Партнеры вошли в переговорную, и он передал Олегу Сергеевичу более миллиона рублей на руки. «Риэлтор» сказал, что ему нужно выйти, чтобы проверить наличные в кассе банка и принести документы. Больше Дмитрий его не видел.



Спустя час ожидания в переговорной он решил узнать, куда подевался продавец, но сотрудники банка его не порадовали. Оказывается, что мужчины общались в публичной переговорной, которая открыта для всех клиентов, а никакой Олег Сергеевич у них никогда не работал.



Дмитрий пошел в полицию и Олега Сергеевича под настоящим именем Юрий Петрович задержали через несколько дней.