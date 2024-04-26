Блогер ради интереса поработал таксистом. И доказал, что можно со всеми уживаться и не сойти с ума

Артём Айвазов, работающий в сфере PR, рассказал в соцсети X о своём внезапном опыте в качестве таксиста. Тред длинный и интересный, поэтому лучше прочитать его целиком, но если вы спешите — ниже краткий пересказ.
Однажды Артём прокатился в Такси по Москве почти за 2 тысячи рублей, и ему стало интересно, как этот рынок выглядит изнутри. Он оставил заявку на регистрацию в одном из агрегаторов (каком — не называется), её одобрили, и он поехал в таксопарк, где оформил документы и взял в аренду двухлетний Volkswagen Polo с пробегом, чтобы возить людей по тарифу «Эконом». За машину нужно платить 1800 рублей в сутки, страховка обходится в 100 рублей, также нужно ежедневно оплачивать бензин, мойку и мелкий ремонт, а за ДТП, вмешательство в механизм автомобиля и работу на другие автопарки предусмотрены штрафы.
Работать таксистами в Москве в основном устраиваются приезжие, причём таксопарк вынуждает их выходить на линию не менее чем на 9 часов в день и максимум с одним выходным в неделю, поскольку его якобы штрафует агрегатор, если водителей мало. Принимать заказы можно и в приложении на iPhone, но вывод денег поддерживает только версия для Android, поэтому Артёму пришлось занять смартфон у знакомых. Перед первым выездом он закупился бутилированной водой, влажными салфетками, антисептиком и конфетами (хотя на тарифе «Эконом» это необязательно), а также купил тряпки, губки и всякие штуки в салон для удобства, вроде кабелей, переходников и держателя для смартфона.
О своём суммарном заработке Артём умолчал, но рассказал, что заявки по высоким ценам это, скорее, редкость и удача для водителя. Чем дальше от центра Москвы, тем цены ниже, а расстояние поездок длиннее. Он старался курсировать в пределах МКАД, но иногда приходилось выезжать в Московскую область, поскольку заранее не видно, куда нужно добраться пассажиру. Можно включить отображение точки Б, но тогда комиссия станет выше и перестанут начислять надбавки за высокий спрос.
За пару недель работы Артём встречал абсолютно разных пассажиров: не говорящих по-русски иностранцев, айтишников, банкиров, студентов, престарелых спецслужбистов, ловеласов с цветами, пьяных школьниц и даже беззубую проститутку, которая по пути хлестала водку с соком. Судя по треду, Артём был со всеми дружелюбным и общительным, поэтому у него ни разу ни с кем не возник конфликт. Из этого можно сделать вывод, что таксист — не такая уж нервная профессия, если относиться к людям хорошо, не жадничать и не искать во всём выгоду.
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