МТС, «Мегафон» и «Билайн» припугнули за дополнительные списания

Артем
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Речь идет о дополнительной плате при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение сотовым операторам за взимание платы сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя, согласно пункту 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

«Учитывая, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», уточнили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что с 1 января 2024 года операторам связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

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Представители МТС:

«Следует учитывать, что у МТС нет своей сети в Крыму, а абоненты обслуживаются при помощи местных операторов. Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, с ценами обслуживания в чужой сети».

Об улучшении условий с 2024 года, на которые ссылается ФАС, МТС неизвестно. «Мегафон» и «Билайн» на данный момент ситуацию не прокомментировали.
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Источник:
RB.RU
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Комментарии

Максим Челмакин
+10
Максим Челмакин
Штрафовать надо этих правителей связи. Совсем охренели!
час назад в 11:22
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Dmitriy
+1016
Dmitriy
Интересно, а ОпСоСы на эти штрафы хоть внимание обращают? Сомневаюсь, ибо им их суммы ни о чем.
час назад в 11:44
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