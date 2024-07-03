МТС, «Мегафон» и «Билайн» припугнули за дополнительные списания

«Учитывая, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», уточнили в ведомстве.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«Следует учитывать, что у МТС нет своей сети в Крыму, а абоненты обслуживаются при помощи местных операторов. Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, с ценами обслуживания в чужой сети».

Речь идет о дополнительной плате при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение сотовым операторам за взимание платы сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя, согласно пункту 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.В сообщении уточняется, что с 1 января 2024 года операторам связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.Представители МТС:Об улучшении условий с 2024 года, на которые ссылается ФАС, МТС неизвестно. «Мегафон» и «Билайн» на данный момент ситуацию не прокомментировали.