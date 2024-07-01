МТС начал мешать абонентам уходить к другим операторам



Клиенты МТС массово жалуются на странные препятствия их переходу к другим операторам. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, больше всего сообщений поступает от пользователей МТС из Крыма, где оператор продает сим-карты, но официально не присутствует — «крымские» номера МТС регионально относит к своему кубанскому филиалу. Поскольку для крымчан действуют лишь некоторые тарифы и услуги, которые проигрывают предложениям местных операторов, то клиенты МТС нередко переносят номер к «Миранда-медиа».







Судя по всему, МТС начал мешать своим клиентам совершать перенос номера (MNP), причем не только в Крыму, но и в других регионах. Оператор-донор заявляет о несоответствии заявления о переходе правилам, но перенос номера с других операторов через аналогичные заявления проходят без проблем. «Миранда-медиа» признает, что «один из операторов» действительно препятствует переходу своих абонентов, но напрямую МТС не называет. Сам МТС от комментариев отказался.



Юрист ComNews Леонид Коник говорит, что по букве закона МТС прав: в рамках MNP перенести номер можно лишь внутри одного региона, тогда как «крымские» сим-карты МТС по факту являются краснодарскими. ФАС стоит обратить внимание на этот вопрос, поскольку оператор с одной стороны открыто продает свои SIM в Крыму с уникальным кодом 978, а с другой — считает их краснодарскими.