«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов», — президент МТС Алексей Корня.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», — Алексей Корня.







Компания «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС) стала первой компанией в России, получивший лицензию на оказание услуг мобильной связи в сетях пятого поколения (5G). Лицензия охватывающая почти все российские регионы была выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года. Связь будет предоставляться в диапазоне частот 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.Сообщается, что первым пользователями 5G станут крупные предприятия и бизнес. МТС занимается разработкой предложений для них. Нефтегазовые компании смогут использовать новый стандарт связи для ведения мониторинга своих трубопроводов и других инфраструктурных объектов с помощью беспилотников. Другие промышленные предприятия смогут с помощью сетей пятого поколения управлять оборудованием.Помимо этого, связь 5G может быть задействована в медицине для проведения хирургических операций в удаленном режиме и мониторинга состояния пациентов, в ритейле для создания полноформатных биометрических систем оплаты, а в логистике — для автоматизации складских операций и беспилотного управления автопогрузчиками.