Оператор сотовой связи МТС реализовал пополнение счёта через пуш-уведомление. Пресс-служба МТС утверждает, что ни один другой оператор в мире не поддерживает такую функцию.
Пополнение счёта через пуш-уведомление работает только на iPhone, а внести деньги можно исключительно через платёжный сервис Apple Pay. Когда баланс приблизится к нулю или станет отрицательным, на смартфон придёт пуш с оповещением об этом и предложением пополнить счёт. Открывать приложение или личный кабинет МТС не нужно, достаточно подтвердить трансакцию с помощью Touch ID, Face ID или пароля от учётной записи Apple ID.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно установить приложение «МТС Банк» или обновить его до новейшей версии и настроить Apple Pay, внеся в него данные платёжной карты. При проведении платежа номер карты и другие её реквизиты не раскрываются и не передаются в МТС.
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Всего одна трансакция
И мой пустеющий банас,
Пополнится тотчас!