Оператор сотовой связи МТС совместно с компанией Ericsson собираются построить в России первую коммерческую сеть 5G-ready. Она будет развёрнута в ограниченном пространстве — на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия), которое обслуживает АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания».
Для строительства сети будет задействовано решение Ericsson Enterprise Core Networks, способное выдерживать подключение от 250 до 50 000 абонентских устройств. На первом этапе сеть будет функционировать в стандарте LTE с возможностью быстрого перехода на стандарт 5G. Её запуск запланирован на конец 2021 года, а сроки перехода на 5G пока неизвестны.
В сети 5G-ready реализована поддержка LTE и неавтономной архитектуры 5G NSA с возможностью перехода на автономную архитектуру 5G SA. Это позволяет интегрировать в инфраструктуру оператора внутреннюю IP-телефонию предприятия, мобильные устройства сотрудников, а также системы горнорудной диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами (экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, автоматизированными системами пожаротушения и видеомониторинга). В перспективе возможен полный переход на использование 5G простой перенастройкой оборудования без необходимости аппаратной модернизации сети.
В настоящее время ни МТС, ни любой другой оператор не могут развернуть в России коммерческие сети 5G. Им не выделены необходимые частотные диапазоны, кроме того, операторы могут строить эти сети только с использованием российского оборудования, а оно пока не выпускается. В России принята дорожная карта развития 5G, предусматривающая импортозамещение на рынке телекоммуникационных услуг.
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В понедельник, 23 ноября, состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). После его окончания замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов рассказал журналистам, что решение о применении оборудования исключительно российского происхождения при развертывании сетей 5G принято: "Естественно, будет применяться отечественное оборудование. Это общее решение по всему спектру 5G. Все абсолютно сети будут использовать исключительно отечественное оборудование. Такое решение есть". Он добавил, что по принципу технейтральности операторы смогут строить сеть 5G во всех частотных диапазонах, в которых они уже имеют право строить сети LTE.