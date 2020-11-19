5G

На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей связи пятого поколения в России. Исполнителями дорожной карты станут «Ростех» (для создания российского оборудования связи) и «Ростелеком» (для построения сетей и развития сервисов на их основе).

В рамках бюджетных средств, предусмотренных на реализацию дорожной карты, из федерального проекта «Цифровые технологии» 21,463 млрд рублей будет направлено на производство российского оборудования связи для сетей 5G/IMT-2020 и обеспечение его серийного выпуска. Эти средства будут предоставлены «Ростеху» в качестве целевой субсидии на 2021–2024 годы. На конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G заложено финансирование в размере 7,393 млрд рублей в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

В дорожную карту заложены принципы импортозамещения, что должно способствовать технологическому росту российской промышленности. Основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах. Контролировать реализацию дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, реализация технологий 5G позволит создать в России надежную, быстро работающую связь нового поколения, а также станет катализатором цифровой трансформации отраслей экономики. 

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил создать индустриальные полигоны в различных отраслях экономики для разработки и тестирования цифровых сервисов, которые станут доступны на сетях пятого поколения. В итоге должны быть разработаны инновационные сервисы для решения задач бизнеса широкого круга отраслей — горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и многих других. 


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