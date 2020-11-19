





На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей связи пятого поколения в России. Исполнителями дорожной карты станут «Ростех» (для создания российского оборудования связи) и «Ростелеком» (для построения сетей и развития сервисов на их основе).В рамках бюджетных средств, предусмотренных на реализацию дорожной карты, из федерального проекта «Цифровые технологии» 21,463 млрд рублей будет направлено на производство российского оборудования связи для сетей 5G/IMT-2020 и обеспечение его серийного выпуска. Эти средства будут предоставлены «Ростеху» в качестве целевой субсидии на 2021–2024 годы. На конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G заложено финансирование в размере 7,393 млрд рублей в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».В дорожную карту заложены принципы импортозамещения, что должно способствовать технологическому росту российской промышленности. Основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах. Контролировать реализацию дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, реализация технологий 5G позволит создать в России надежную, быстро работающую связь нового поколения, а также станет катализатором цифровой трансформации отраслей экономики.Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил создать индустриальные полигоны в различных отраслях экономики для разработки и тестирования цифровых сервисов, которые станут доступны на сетях пятого поколения. В итоге должны быть разработаны инновационные сервисы для решения задач бизнеса широкого круга отраслей — горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и многих других.