На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей связи пятого поколения в России. Исполнителями дорожной карты станут «Ростех» (для создания российского оборудования связи) и «Ростелеком» (для построения сетей и развития сервисов на их основе).
В рамках бюджетных средств, предусмотренных на реализацию дорожной карты, из федерального проекта «Цифровые технологии» 21,463 млрд рублей будет направлено на производство российского оборудования связи для сетей 5G/IMT-2020 и обеспечение его серийного выпуска. Эти средства будут предоставлены «Ростеху» в качестве целевой субсидии на 2021–2024 годы. На конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G заложено финансирование в размере 7,393 млрд рублей в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».
В дорожную карту заложены принципы импортозамещения, что должно способствовать технологическому росту российской промышленности. Основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах. Контролировать реализацию дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, реализация технологий 5G позволит создать в России надежную, быстро работающую связь нового поколения, а также станет катализатором цифровой трансформации отраслей экономики.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил создать индустриальные полигоны в различных отраслях экономики для разработки и тестирования цифровых сервисов, которые станут доступны на сетях пятого поколения. В итоге должны быть разработаны инновационные сервисы для решения задач бизнеса широкого круга отраслей — горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и многих других.
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И всё бы хорошо, вот только, во-первых, сети 5G не то что на своём — на чужом оборудовании развернуть не могут (запуск дважды переносился — вначале с 2021 на 2022, а теперь и вовсе на 2024).
Во-вторых, разработку доверили "Ростеху" (производитель взрывающихся аппаратов ИВЛ) и "Ростелекому" (создатель любимого "Спутника").
И, главное, у России всего 4 патента, связанных с технологией 5G. В то время как у Samsung — 1728, Nokia — 1584, LG — 1415, Huawei — 1274. Лидерами по числу патентов является Китай (34% всех патентов), Южная Корея (25,23%), Финляндия (13,82%), США (13,91%). У России нет даже 0,01%.
Исходные данные у вас есть.
1. Оцените шансы произвести конкурентное отечественное оборудование.
2. Куда пойдут деньги?
К чему этот воврос, скажите? А просто там же будут и базовые станции 5G, искать надо начинать уже сейчас.