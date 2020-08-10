



Компания Mail.Ru Group выпустила Android-версию браузера Atom. Приложение уже доступно в Play Маркете и на других площадках. Ранее этот браузер работал только на компьютерах с Windows.



Atom построен на базе Chromium и обладает несколькими отличительными особенностями. В браузере предусмотрена тесная интеграция с сервисами «ВКонтакте»: можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, связывающий различные сервисы в экосистеме Mail.ru Group. Кроме того, в Atom встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями для решения различных повседневных задач и рекомендательная система «Пульс», которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам. Также предусмотрены средства автоматической синхронизации пользовательских данных и настроек на различных устройствах.







Браузер Atom пришёл на замену другому проекту — «Амиго». Изначально Atom развивался как экспериментальный продукт, но затем Mail.Ru Group сделала из него свой основной браузер, с помощью которого продвигает различные сервисы.



Atom совместим со смартфонами, планшетами и телевизионными приставками на базе Android версии 5.0 и выше. Скачать его можно из Play Маркета.





