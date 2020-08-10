Atom

Компания Mail.Ru Group выпустила Android-версию браузера Atom. Приложение уже доступно в Play Маркете и на других площадках. Ранее этот браузер работал только на компьютерах с Windows.

Atom построен на базе Chromium и обладает несколькими отличительными особенностями. В браузере предусмотрена тесная интеграция с сервисами «ВКонтакте»: можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, связывающий различные сервисы в экосистеме Mail.ru Group. Кроме того, в Atom встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями для решения различных повседневных задач и рекомендательная система «Пульс», которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам. Также предусмотрены средства автоматической синхронизации пользовательских данных и настроек на различных устройствах.

Atom

Браузер Atom пришёл на замену другому проекту — «Амиго». Изначально Atom развивался как экспериментальный продукт, но затем Mail.Ru Group сделала из него свой основной браузер, с помощью которого продвигает различные сервисы.

Atom совместим со смартфонами, планшетами и телевизионными приставками на базе Android версии 5.0 и выше. Скачать его можно из Play Маркета.

Скачать для Android



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос Как помехи в сигналах помогают исследовать дальний космос

Искусственные белки открывают новую эру умной клеточной терапии Искусственные белки открывают новую эру умной клеточной терапии

Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана