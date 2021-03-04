





Многие источники в сети неоднократно сообщали о том, что Apple планирует отказаться от разъема Lightning, который компания использует с 2012 года. Однако, в отличие от iPad, Apple не планирует использовать популярный USB-C: аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо недавно сказал, что такой порт не способствует продаже сертифицированных MFI-аксессуаров, более того, он мешает созданию нормальной водозащиты. Поэтому если Apple и откажется от Lightning, то в пользу магнитной зарядки.И он оказался прав: Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple, в котором описывается трёхконтактное зарядное устройство MagSafe, отличное от текущей «шайбы» в iPhone 12, так как подключаться оно будет в том же месте, что и текущий Lightning. Сам коннектор и выемка в корпусе будут оснащены магнитами, так что мы видим возврат к старому MagSafe в ноутбуках Apple.Разумеется, патент не означает, что компания точно будет использовать такую зарядку, тем более что количество контактов намекает на то, что передавать данные через такое подключение не получится, а iPhone пока что восстанавливать прошивку без ПК не умеют. Но все еще такой новый магнитный разъем выглядит вполне органичено и может в будущем с некоторыми доработками заменить Lightning.