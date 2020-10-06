Nokia 1.3

В марте этого года компания Google выпустила приложение Camera Go, предназначенное для съёмки на дешёвых смартфонах, работающих на Android Go. Изначально оно было доступно только для Nokia 1.3, а с недавних пор его можно установить и на другие модели.

Со свежим обновлением в Camera Go появилась поддержка ночного режима, который позволяет получать качественные фотографии при съёмке в условиях недостаточной освещённости. Апдейт уже доступен смартфонам, его можно скачать из Play Маркета.


К сожалению, ночной режим поддерживают не все смартфоны с Android Go, для его работы необходимо использование определённых модулей камеры, которые есть только у относительно новых моделей, в том числе Nokia 1.3, Wiko Y61 и Wiko Y81.

Разработчики Android также анонсировали в твиттере скорое появление в Camera Go поддержки съёмки в режиме HDR. Этот режим позволяет получать более качественные фотографии с глубокими и насыщенными оттенками. Впервые о появлении HDR в Camera Go стало известно ещё в апреле этого года, но выпуск обновлённого приложения задерживается. Скорее всего, этот режим, так же, как и ночная съёмка, будет доступен лишь некоторым моделям смартфонов с Android Go, а старые смартфоны останутся без него.


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