Low light, camera, action 📷! With Night Mode on Camera Go, take high-quality photos on your Android phone, no matter what time of day it is. pic.twitter.com/UooQhAm9tF — Android (@Android) October 5, 2020







В марте этого года компания Google выпустила приложение Camera Go, предназначенное для съёмки на дешёвых смартфонах, работающих на Android Go. Изначально оно было доступно только для Nokia 1.3, а с недавних пор его можно установить и на другие модели.Со свежим обновлением в Camera Go появилась поддержка ночного режима, который позволяет получать качественные фотографии при съёмке в условиях недостаточной освещённости. Апдейт уже доступен смартфонам, его можно скачать из Play Маркета.К сожалению, ночной режим поддерживают не все смартфоны с Android Go, для его работы необходимо использование определённых модулей камеры, которые есть только у относительно новых моделей, в том числе Nokia 1.3, Wiko Y61 и Wiko Y81.Разработчики Android также анонсировали в твиттере скорое появление в Camera Go поддержки съёмки в режиме HDR. Этот режим позволяет получать более качественные фотографии с глубокими и насыщенными оттенками. Впервые о появлении HDR в Camera Go стало известно ещё в апреле этого года, но выпуск обновлённого приложения задерживается. Скорее всего, этот режим, так же, как и ночная съёмка, будет доступен лишь некоторым моделям смартфонов с Android Go, а старые смартфоны останутся без него.