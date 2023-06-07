На Mac появились топовые современные игры

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Одним из нововведений в macOS Sonoma станет игровой режим, который задействуется на ноутбуках и компьютерах с процессорами Apple Silicon. Игры для Mac почти не выпускаются, но компания Apple планирует исправить положение и подготовила для разработчиков несколько новых инструментов.Инструмент Game Porting Tool позволит разработчикам довольно просто переносить игры с Windows на macOS. Он работает на базе Wine, популярной платформе, которая переводит созданное для Windows ПО в среду Unix (например, Linux или macOS). В Apple также предусмотрели перенос кода, который исполняется в DirectX 12, на Metal 3, используемый для игр на macOS. Это позволяет задействовать высококачественную обработку графики.Как утверждает Apple, в некоторых случаях разработчикам не придётся вносить никаких изменений в код игр — они будут работать на компьютерах с macOS точно так же, как на Windows. Однако после оптимизации производительность может увеличиться, что приведёт к увеличению значения FPS примерно в два раза на сопоставимом по уровню «железе». Кроме того, разработчики смогут задействовать в своих проектах нативные возможности macOS — например, поддержку геймпадов, пространственного звучания и HDR-графики. Когда в macOS задействуется игровой режим, приоритет производительности будет выделен для запущенной в настоящий момент игры, а остальное ПО задействует минимум ресурсов процессора, памяти и графического чипа.Некоторые игры уже были успешно портированы на бета-версию macOS Sonoma: