На Mac появились топовые современные игры

Александр


Одним из нововведений в macOS Sonoma станет игровой режим, который задействуется на ноутбуках и компьютерах с процессорами Apple Silicon. Игры для Mac почти не выпускаются, но компания Apple планирует исправить положение и подготовила для разработчиков несколько новых инструментов.

Инструмент Game Porting Tool позволит разработчикам довольно просто переносить игры с Windows на macOS. Он работает на базе Wine, популярной платформе, которая переводит созданное для Windows ПО в среду Unix (например, Linux или macOS). В Apple также предусмотрели перенос кода, который исполняется в DirectX 12, на Metal 3, используемый для игр на macOS. Это позволяет задействовать высококачественную обработку графики.

Как утверждает Apple, в некоторых случаях разработчикам не придётся вносить никаких изменений в код игр — они будут работать на компьютерах с macOS точно так же, как на Windows. Однако после оптимизации производительность может увеличиться, что приведёт к увеличению значения FPS примерно в два раза на сопоставимом по уровню «железе». Кроме того, разработчики смогут задействовать в своих проектах нативные возможности macOS — например, поддержку геймпадов, пространственного звучания и HDR-графики. Когда в macOS задействуется игровой режим, приоритет производительности будет выделен для запущенной в настоящий момент игры, а остальное ПО задействует минимум ресурсов процессора, памяти и графического чипа.

Некоторые игры уже были успешно портированы на бета-версию macOS Sonoma:

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Источник:
9to5mac
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Комментарии

–80
Putin2
Ну….
час назад в 18:03
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+4
AID_001623.c2da92f796054b12a01da43e4de61588.1420
Это конечно все классно, но все это чудесно будет работать на топ процах, типо м2 pro/max и т.д. На просто м1 и m2 по сути ничего не изменится 🤷🏻‍♂️
43 минуты назад
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