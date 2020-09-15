Потоковый видеосервис Netflix разослал российским пользователям письмо, в котором сообщается о переходе на оплату в рублях вместо евро с 15 октября 2020 года. В компании уточнили, что платформа обновится автоматически и пользователям не придется предпринимать дополнительных действий.
Премиальный тариф за €11,99 в месяц теперь будет стоить 999 рублей. Остальные два тарифа обойдутся пользователям в 599 и 799 рублей. Об этом ранее сообщало Broasdband TVNews. С 15 октября сервисом в России будет управлять Online Entertainment Service.
Тарифы Netflix:
- Basic — 599 р.
- Standard — 799 р.
- Premium — 999 р.
О полноценном запуске Netflix в России стало известно в начале сентября. Сообщается, что на платформе появится множество фильмов и сериалов с русскими субтитрами или озвучкой, а также около 100 отечественных фильмов.
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