Netflix
Потоковый видеосервис Netflix разослал российским пользователям письмо, в котором сообщается о переходе на оплату в рублях вместо евро с 15 октября 2020 года. В компании уточнили, что платформа обновится автоматически и пользователям не придется предпринимать дополнительных действий.

Премиальный тариф за €11,99 в месяц теперь будет стоить 999 рублей. Остальные два тарифа обойдутся пользователям в 599 и 799 рублей. Об этом ранее сообщало Broasdband TVNews. С 15 октября сервисом в России будет управлять Online Entertainment Service.

Тарифы Netflix:
  • Basic — 599 р.
  • Standard — 799 р.
  • Premium — 999 р.
Предлагаемые тарифные планы различаются по двум критериям. По качеству: к примеру, Basic позволяет просматривать контент только в 720p, владельцы Standard могут смотреть в Full HD (1080p), а обладатели Premium получают доступ к Ultra HD или в 4K. Также предусмотрено различие по количеству пользователей: Basic — индивидуальный, Standard можно использовать вдвоем, а Premium смогут разделить четыре пользователя.

О полноценном запуске Netflix в России стало известно в начале сентября. Сообщается, что на платформе появится множество фильмов и сериалов с русскими субтитрами или озвучкой, а также около 100 отечественных фильмов.


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Источник:

vc.ru vc.ru

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