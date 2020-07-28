Ведьмак
В прошлом году Netflix выпустил первый сезон по мотивам серии книг Анджея Сапковского «Ведьмак». Сериал был продлен на второй сезон, премьера которого должна состоятся в конце этого года, но есть и еще один сюрприз для фанатов вселенной.

Сервис анонсировал шестисерийный приквел «Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin), действие которого развернется за 1200 лет до событий с Геральтом. Сюжет будет посвящен событию Сопряжения сфер и самому первому ведьмаку. За производство спин-оффа отвечают шоураннеры первого сезона «Ведьмака» Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрич, а автор книг Анджей Сапковский снова займет кресло консультанта.

К сожалению, Netflix не озвучил дату премьеры спин-оффа. Сообщается, что его съёмки вместе с производством второго сезона «Ведьмака» затянулись из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, сервис работает над анимационной серией «Кошмар волка», в основу которой легли рассказы о ранних года Весемира.


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