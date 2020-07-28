В прошлом году Netflix выпустил первый сезон по мотивам серии книг Анджея Сапковского «Ведьмак». Сериал был продлен на второй сезон, премьера которого должна состоятся в конце этого года, но есть и еще один сюрприз для фанатов вселенной.
1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. — NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020
Сервис анонсировал шестисерийный приквел «Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin), действие которого развернется за 1200 лет до событий с Геральтом. Сюжет будет посвящен событию Сопряжения сфер и самому первому ведьмаку. За производство спин-оффа отвечают шоураннеры первого сезона «Ведьмака» Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрич, а автор книг Анджей Сапковский снова займет кресло консультанта.
К сожалению, Netflix не озвучил дату премьеры спин-оффа. Сообщается, что его съёмки вместе с производством второго сезона «Ведьмака» затянулись из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, сервис работает над анимационной серией «Кошмар волка», в основу которой легли рассказы о ранних года Весемира.
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Простите, вырвалось