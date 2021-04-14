В Северной Осетии сожгли две сотовые вышки, которые приняли за 5G. Об этом сообщает СМИ «Кавказ.Реалии».
Местные жители двух поселков Ногир и Мизур, опасаясь, что COVID-19 передается через 5G, сожгли две базовые станции сотовых операторов. Они посчитали, что это и есть 5G-вышки. Так как это небольшие села, то, уничтожив базовые станции, нарушители оставили местных жителей без связи. В других районах Кавказа граждане активно бойкотируют развитие сетей пятого поколения регулярно устраивают митинги. Население считает, что сети 5G распространяют коронавирус и опасное для здоровья излучение. Стоит отметить, что коммерческого запуска 5G в России еще не было, и тестовые включения пока ограничиваются отдельными крупными городами — Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. Это значит, что в регионах страны вышек 5G пока не существует, и в Северной Осетии сожгли обычную LTE-станцию, приняв её за «вражеское» пятое поколение.
Кавказским GSM/LTE-вышкам «достается» не в первый раз — например, в Ставрополе жители вышли на протест, чтобы предотвратить строительство базовой станции оператора «большой четверки» недалеко от больницы. Похожие акции проходили в Черкесске (группа женщин прогнала монтажников, устанавливающих антенну), Усть-Джекуте и Армавире. В соцсети ВКонтакте появилось публичное сообщество под названием «Убрать сотовые вышки от домов!», цель которого — «рассказать правду» о влиянии базовых станций на здоровье. Администратор паблика считает, что тестирования и исследования спонсированы крупными операторами, а результаты — ложны. Он утверждает, что были случаи, когда лаборатории по исследованию влияния сотового сигнала на организм «выходили из-под контроля операторов, выкладывали отрицательные заключения, а потом отзывали и удаляли их».
Операторы «большой четверки» неоднократно комментировали слухи о крайней опасности сотовых вышек. Например, пресс-служба «Мегафона» пояснила, что чем хуже сигнал, принимаемый смартфоном — тем выше уровень электромагнитного излучения от него; напротив, когда вышка рядом и сигнал устойчив, сила излучения ничтожна. По сути, чем больше вышек — тем безопаснее использование телефона. А директор краснодарского отдела «МТС» Сергей Ласковый сообщил, что компания ведет разъяснительную работу как через СМИ, так и лично. Однако всё еще встречается много людей, которых обманули посредством теории заговора — Сергей считает, что из-за их активных действий телеком-инфраструктура может откатиться на несколько лет назад.
Несмотря на относительно скромное развитие 5G во всём мире, техно-индустрия возлагает на него большие надежды. У каждого крупного бренда уже есть линейки моделей смартфонов, поддерживающих сети пятого поколения. Прошедшая осенью 2020 года презентация Apple изобиловала упоминаниями о 5G, что послужило поводом для множества шуток и мемов в интернете.
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И все остальные вышки снять.