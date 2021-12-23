Госинспекция по недвижимости Москвы показала робота, который будет ходить по улицам, мониторить строительство и благоустройство, а также сообщать властям города о выявленных нарушениях (например, захвате территории).
Робот спроектирован по образу собаки и напоминает робопса Boston Dynamics. На его голове нарисована улыбка для создания иллюзии дружелюбности.
Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе.
Этот робот будет обходить улицы по заданному маршруту, делать фотографии, снимать видео и вести живую трансляцию, которую будут отсматривать сотрудники Госинспекция по недвижимости. Он может ориентироваться в пространстве с помощью GPS-модуля и строить карту пространства, используя лидар и несколько камер. Скорость его движения — до 11 км/ч.
Несмотря на внешнюю дружелюбность, он будет выявлять нарушителей, к которым в дальнейшем будут применяться административные меры, в том числе штраф.
Похожий робот продаётся в Китае за 41 тысячу долларов (почти 3 миллиона рублей).
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Вам к стати штраф.»