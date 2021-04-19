Появился сайт, позволяющей в режиме реального времени удалённо поиграться с робопсом Spot от Boston Dynamics. Для управления можно использовать виртуальные джойстики или клавиатуру.
Сервис запустила компания Formant, которая была основана инженерами-программистами, робототехниками и менеджерами по продуктам из ведущих технологических компаний, среди которых Google, Amazon, Microsoft и многие другие. Formant занимается различного рода автоматизациями и автономными системами.
Основная деятельность компании строится на трех принципах: Observe, Analyze и Operate (наблюдать, анализировать и выполнять). Масштаб применения технологий Formant довольно широкий, начиная с обслуживания автономных складских помещений, заканчивая удаленным устранением различного рода последствий, будь то аварии или форс-мажорные обстоятельства, вызванные погодными условиями.
Вернемся к управлению робопсом Spot. Чтобы протестировать эту возможность, нужно занять место в очереди. Для этого нажмите кнопку Grab your place in line. Сайт Formant очень быстро набирает популярность и на момент публикации среднее время ожидание составляло 130 минут. На тестирование робота отводится 90 секунд. Также создатели сервиса обещают сделать запись всех ваших действий, поэтому вы сможете опубликовать их в соцсетях.
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