На VK Fest выступят более 50 известных блогеров

Среди участников заявлены Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, коллектив КЛИККЛАК и многие другие. Гости VK Fest смогут пообщаться с любимыми блогерами, принять участие в забавных челленджах и играх, а самые активные выступят на одной сцене с кумирами.
В Москве и Санкт-Петербурге встреча с участниками феста пройдет специальной зоне «Блогеры». Гости смогут посмотреть выступление кумиров, взять автографы и показать звёздам свои навыки лидерства. Из активностей будет соревнование за гигантский кубок, зрители попробуют себя в роли лидеров мнений и покажут свои таланты. В игре «Я никогда не» блогеры попадут в нестандартные ситуации и поделятся своими секретами с подписчиками. Во Владивостоке, Новосибирске и Сочи выступления пройдут на основной сцене, а фотосессии — на стенде VK Клипов.
На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса перед зрителями выступит Дмитрий Масленников, а на набережной Цесаревича во Владивостоке и в новосибирском парке «Арена» к нему присоединится KARA KROSS.
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга принимать гостей VK Fest будут:
- Роман Каграманов
- MILANA STAR
- Объединение КЛИККЛАК
- Karna.val
- GAVRILINA
- Алексей Столяров
- veydi_rush
- Yan Dilan
- Настя Рыжик
- Настя Кош
- Настя BAD BARBIE
- Chanderland
- Kristi Krime
- Аня Ищук
- ДимасБлог
- Соня SLEEPY
- Катя Голышева
- Герман Глас
- ФРОСЯ
- Милана Хаметова
- Егорик
- ДАНИК
- Супер Стас
- ЯЯНА
В московском Парке Горького героями блогерской зоны VK Fest станут:
- Дмитрий Масленников
- KARA KROSS
- Антон Шастун
- Арсений Попов
- Дмитрий Позов
- Сергей Матвиенко
- Эльдар Джарахов
- Андрей Старый
- Даня Крастер
- Андрей Прокофьев
- Михаил Литвин
Кроме того, перед гостями выступят Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Karna.val, Анастасия Ивлеева, Роман Каграманов, Амина Tenderlybae, ЛУНАКОМ, Катя Адушкина, GAVRILINA, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, DJ TWINS, Nansi & Sidorov, Влад Кудинов, veydi_rush, Thegerbers, Настя BAD BARBIE, Chanderland, Егорик и ДАНИК.
Список блогеров на VK Fest 2023 будет пополняться.