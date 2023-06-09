На VK Fest выступят более 50 известных блогеров

Роман Каграманов

MILANA STAR

Объединение КЛИККЛАК

Karna.val

GAVRILINA

Алексей Столяров

veydi_rush

Yan Dilan

Настя Рыжик

Настя Кош

Настя BAD BARBIE

Chanderland

Kristi Krime

Аня Ищук

ДимасБлог

Соня SLEEPY

Катя Голышева

Герман Глас

ФРОСЯ

Милана Хаметова

Егорик

ДАНИК

Супер Стас

ЯЯНА

Дмитрий Масленников

KARA KROSS

Антон Шастун

Арсений Попов

Дмитрий Позов

Сергей Матвиенко

Эльдар Джарахов

Андрей Старый

Даня Крастер

Андрей Прокофьев

Михаил Литвин

Среди участников заявлены Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, коллектив КЛИККЛАК и многие другие. Гости VK Fest смогут пообщаться с любимыми блогерами, принять участие в забавных челленджах и играх, а самые активные выступят на одной сцене с кумирами.В Москве и Санкт-Петербурге встреча с участниками феста пройдет специальной зоне «Блогеры». Гости смогут посмотреть выступление кумиров, взять автографы и показать звёздам свои навыки лидерства. Из активностей будет соревнование за гигантский кубок, зрители попробуют себя в роли лидеров мнений и покажут свои таланты. В игре «Я никогда не» блогеры попадут в нестандартные ситуации и поделятся своими секретами с подписчиками. Во Владивостоке, Новосибирске и Сочи выступления пройдут на основной сцене, а фотосессии — на стенде VK Клипов.На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса перед зрителями выступит Дмитрий Масленников, а на набережной Цесаревича во Владивостоке и в новосибирском парке «Арена» к нему присоединится KARA KROSS.В Парке 300-летия Санкт-Петербурга принимать гостей VK Fest будут:В московском Парке Горького героями блогерской зоны VK Fest станут:Кроме того, перед гостями выступят Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Karna.val, Анастасия Ивлеева, Роман Каграманов, Амина Tenderlybae, ЛУНАКОМ, Катя Адушкина, GAVRILINA, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, DJ TWINS, Nansi & Sidorov, Влад Кудинов, veydi_rush, Thegerbers, Настя BAD BARBIE, Chanderland, Егорик и ДАНИК.Список блогеров на VK Fest 2023 будет пополняться.