VK Fest впервые будет переведён на язык жестов для людей с ограниченными возможностями

В этом году крупнейший фестиваль России подготовил инициативы, которые сделают его более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гости и зрители VK Fest также смогут помочь добрыми делами и пройти чекап.
Участники VK Fest могут поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов» от VK Добра. Их продажа уже открыта на сайте фестиваля. Такой билет стоит всего на 100 рублей дороже обычного, но каждая покупка — помощь локальным благотворительным организациям в городах фестиваля. Более того, организаторы VK Fest удвоят вклад гостей в благотворительность.
Покупатели «Добрых билетов»
во Владивостоке смогут поддержать фонд помощи бездомным животным «Умка». В Сочи они помогут центру спасения дельфинов «Дельфа», в Новосибирске — фонду помощи детям и семьям в трудной ситуации «Солнечный город». В Санкт-Петербурге средства пойдут благотворительным организациям «свет.дети», «Не напрасно» и «Точка опоры», а в Москве — фондам «Собаки, которые любят», «Федерация адаптивного хоккея» и «Второе дыхание».
VK Fest также проверил места проведения мероприятий в каждом городе на доступность для гостей на инвалидных колясках. Кроме того, официальный сайт фестиваля был адаптирован для незрячих людей.
Для людей с ограничениями по слуху специалисты проведут видеотрансляцию VK Fest на русском языке жестов. В этом фестивалю помогут партнёры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актёров «Недослов».
Все гости VK Fest также смогут проверить своё здоровье в зонах чекапов. Во всех городах желающим будет доступно бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Специалисты фонда «Гуманитарное действие» оперативно сообщат результаты анализов и расшифруют их, расскажут о диагностике и профилактике заболеваний.
Российский фонд помощи «Русфонд» бесплатно проведёт проверку для всех, кто хочет стать донорами костного моста. Медицинские работники исследуют набор генов, отвечающих за тканевую совместимость, а добровольцы после сдачи анализов и проверки на совместимость будут внесены в информационную систему «Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».
В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники фонда борьбы с инсультом «ОРБИ» предложат гостям пройти УЗИ сосудов шеи, а также узнать, как правильно измерять давление и сердечный ритм. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога и персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта.
Ранее VK Fest анонсировал
финальный лайнап фестиваля во Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также представил зоны фестиваля. На самом масштабном развлекательном событии страны выступят более 100 исполнителей, а гостей ожидают разнообразные активности: творческие и спортивные мастер-классы, яркие фотозоны, анимационные шоу и многое другое. Билеты на VK Fest доступны на официальном сайте: vkfest.ru
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