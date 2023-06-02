VK Fest запустил программу экологических инициатив ко Всемирному дню окружающей среды

«Инклюзивность и экологичность — важнейшие принципы фестиваля. Мы знаем, что любые изменения всегда надо начинать с себя, важно вдохновлять и воодушевлять других своим примером. Каждый год в рамках VK Fest мы запускаем множество экоинициатив, задаём собственный вектор движения к гигиеническим стандартам и показываем, как важно внедрять экопривычки в быт каждого человека», — подчеркнул Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK.

Крупнейший фестиваль России обновил и усилил программу зелёных инициатив во всех городах присутствия. Среди них раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.VK Fest также уделит особое внимание вопросам экологии на фестивале. В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора — экологическим партнёром VK Fest выступит «РазДельный Сбор». Волонтёры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. В прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов.На фестивале в Москве будет работать капшеринг от VK Добра: каждый неравнодушный к природе гость сможет купить за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest, а у покупателей «Добрых билетов» будет возможность получить его бесплатно. Стаканы позволят наслаждаться музыкой и любимыми напитками, не загрязняя природу пластиком. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов, чтобы обеспечить гигиеничное многоразовое использование.Гости VK Fest смогут посетить экологический лекторий от VK Добра, где эксперты обсудят экопривычки жителей России.Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать благотворительные организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки «Доброго билета» во Владивостоке пойдут в фонд «Умка», который уже более пяти лет спасает бездомных кошек и собак, в Сочи — в благотворительный фонд «Дельфа», единственный в России центр спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов. А в Москве — в фонд «Второе дыхание», который развивает инфраструктуру сбора ненужной одежды и помогает людям из социально незащищённых групп.