На Windows вернулся Скрепыш — теперь это нейросетевой помощник

Скрепыш был одним из легендарных помощников в Windows — задолго до появления Siri, Cortana, Алисы и других подобных ассистентов. Он был доступен в пакетах Microsoft Office в период с 1997 по 2003 годы, но затем компания отказалась от него, почитав, что он утратил свою актуальность.



Пользователи помнят о Скрепыше даже спустя два десятилетия после его пропажи и зачастую просят Microsoft вернуть его. Компания не прислушивается к таким просьбам, но на выручку пришёл сторонний разработчик. В магазине Microsoft появилось приложение Clippy by FireCube, это Скрепыш в привычном обличии, но с расширенными возможностями, теперь он помогает не только в программах Office.







Clippy by FireCube работает как нейросетевой чат-бот и выдаёт ответы на различные вопросы и запросы. По сути это надстройка для нейросети ChatGPT, работающая через официальный ключ OpenAI. Подобный чат есть и у Microsoft — Bing Chat, а в скором времени в Windows 11 появится ИИ-ассистент Windows Copilot, но… всё это не скрепыши.



Clippy by FireCube совместим с Windows 10 и 11, он поддерживает русский язык, но из-за региональных ограничений не работает в России. Проблема решается использованием VPN с подменой IP-адреса на иностранный.