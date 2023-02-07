Microsoft встроила ChatGPT в свой поисковик. Эта киллер-фича положит на лопатки Google и «Яндекс»
Александр Кузнецов —
Компания Microsoft анонсировала появление чат-бота ChatGPT в поисковой системе Bing. ChatGPT — это суперхайповый проект компании OpenAI, в который редмондский гигант инвестировал 10 миллиардов долларов.
ChatGPT работает на основе искусственного интеллекта, который может общаться с пользователем в режиме чата и выдавать подробную и хорошо структурированную информацию по интересующей его тематике. ChatGPT появится в Bing с одним из следующих крупных обновлений Edge (ориентировочно в мае этого года). Не исключено, что чат-бот будет работать только в этом браузере, что подспудно позволит Microsoft увеличить его долю на рынке, которая сейчас близка к 5%.
По словам главы Microsoft, ChatGPT — совершенно новое слово на рынке поиска информации в интернете. За последние двадцать лет механизмы поисковых систем принципиально не менялись, а с появлением продвинутых нейросетевых алгоритмов появилась возможность изменить ситуацию, предоставив пользователям инструменты, которые находят информацию намного быстрее и выводят её в гораздо более удобном виде. Известно, что Google и «Яндекс» разрабатывают свои аналоги ChatGPT.
Компания Microsoft анонсировала появление чат-бота ChatGPT в поисковой системе Bing. ChatGPT — это суперхайповый проект компании OpenAI, в который редмондский гигант инвестировал 10 миллиардов долларов.
ChatGPT работает на основе искусственного интеллекта, который может общаться с пользователем в режиме чата и выдавать подробную и хорошо структурированную информацию по интересующей его тематике. ChatGPT появится в Bing с одним из следующих крупных обновлений Edge (ориентировочно в мае этого года). Не исключено, что чат-бот будет работать только в этом браузере, что подспудно позволит Microsoft увеличить его долю на рынке, которая сейчас близка к 5%.
По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, ChatGPT — совершенно новое слово на рынке поиска информации в интернете. За последние двадцать лет механизмы поисковых систем принципиально не менялись, а с появлением продвинутых нейросетевых алгоритмов появилась возможность изменить ситуацию, предоставив пользователям инструменты, которые находят информацию намного быстрее и выводят её в гораздо более удобном виде.
Известно, что Google и «Яндекс» разрабатывают свои аналоги ChatGPT. Очевидно, эти компании осознают, что за нейросетевыми чатами будущее поисковых систем, а разрозненная поисковая выдача постепенно уйдёт в прошлое.
Тестовая версия Bing со встроенным ChatGPT уже доступна по адресу bing.com/new, но пока не у всех пользователей. Обновлённый поисковик позволяет задать запрос длиной до 1000 символов.
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