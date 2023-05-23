Microsoft рассказала о том, как преобразится Windows 11. От нейросетей и искусственного интеллекта будет невозможно скрыться

Александр



Компания Microsoft начала проводить ежегодную конференцию для разработчиков Build и открыла её несколькими крупными анонсами. В частности, было рассказано о предстоящей интеграции нейросетевого помощника в Windows 11 и о том, как разработчики приложений и сервисов смогут использовать различные ИИ-инструменты для создания новых проектов.


В Windows 11 появится помощник Windows Copilot. Dspsdfnm его можно будет легко — кнопка разместится посередине панели задач. В основе Copilot — нейросетевая технология GPT-4, с которой работает ChatGPT, Bing Chat и некоторые другие проекты. Copilot может располагаться в стороне от всех окон, помогая пользователю взаимодействовать с любыми приложениями. К примеру, можно вставить в него скопированный в браузере текст и попросить перефразировать или предоставить больше информации на эту тему. Также можно задавать вопросы и давать задания, которые Copilot будет выполнять в режиме общения на привычном языке.



Microsoft предоставит разработчикам техническую документацию доступ к нейросетевой инфраструктуре, в том числе вычислительные мощности в облачных сервисах. Это позволит им создавать плагины для Bing Chat и Windows Copilot, выполняющие определённые действия. Созданные с использованием этих инструментов приложения смогут работать на различных платформах, включая Windows, Linux, Android и iOS.

Все новые инструменты доступны на портале Dev Home, который был запущен сегодня. Работа с Dev Home осуществляется через приложение, выложенное в Microsoft Store. В приложении выложены учебные материалы, которые позволяют очень быстро научиться писать код и разрабатывать сервисы и приложения, в том числе на основе готовых общедоступных элементов.

Ещё одно нововведение, которое понравится как пользователям, так и разработчикам — нативная поддержка архивов в форматах tar, 7-zip, rar, gz и других. Она появится в Windows 11 с одним из последующих обновлений.

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Комментарии

+40
foryoumyrain
«Dspsdfnm его можно будет легко —” это как понять?
10 минут назад
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