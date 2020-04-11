12 апреля в России отмечается День космонавтики. В честь этого праздника «Яндекс» попросил российских космонавтов поделиться музыкой, которую они слушают на борту МКС, и немного рассказать о своей работе.
Как проходят часы перед стартом? Что космонавты делают в полёте? Как проводят свой досуг на МКС? Откуда черпают энергию? Ответы на эти вопросы — в подборке на «Яндекс.Музыке».
В сервисе представлены подборки от четырёх российских лётчиков-космонавтов — Александра Мисуркина, Олега Артемьева, Сергея Рыжикова и Сергея Прокопьева. Судя по плейлистам, они слушают в основном советскую и российскую музыку, хотя также встречаются композиции зарубежных музыкантов.
В перерывах между песнями космонавты рассказывают о своих увлечениях, профессиональных традициях, делятся забавными историями из жизни на орбите и советами для комфортной самоизоляции. Уж они точно знают, как вести себя в эти моменты. Примечательно, что фоновая музыка для их рассказов была специально сгенерирована в рамках этого проекта с помощью нейросети «Яндекса».
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