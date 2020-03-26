Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» запустит тариф «Дни», который позволяет брать в аренду автомобиль на два, три, пять или семь дней. Новинка будет доступна с 27 марта во всех города присутствия — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.



Пользователю нужно будет оплатить фиксированный тариф в зависимости от авто и количество километров, которые он проедет. На месте прибытия нужно будет активировать в машине режим ожидания.



Территория поездок будет ограничена Ленинградской областью, Татарстаном и зоной в радиусе 200-300 км от Москвы. Каршеринг «Яндекс.Драйв» был запущен в 2018 году для Москвы и Санкт-Петербурга, а спустя год он появился в Казани.





