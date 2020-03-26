Яндекс.Драйв

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» запустит тариф «Дни», который позволяет брать в аренду автомобиль на два, три, пять или семь дней. Новинка будет доступна с 27 марта во всех города присутствия — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Пользователю нужно будет оплатить фиксированный тариф в зависимости от авто и количество километров, которые он проедет. На месте прибытия нужно будет активировать в машине режим ожидания.

Территория поездок будет ограничена Ленинградской областью, Татарстаном и зоной в радиусе 200-300 км от Москвы. Каршеринг «Яндекс.Драйв» был запущен в 2018 году для Москвы и Санкт-Петербурга, а спустя год он появился в Казани.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Источник:

VC VC

Ссылки по теме:

«Яндекс» в 8 раз ускорил кодирование видео «Яндекс» в 8 раз ускорил кодирование видео

«Алиса» поможет медитировать «Алиса» поможет медитировать

«Яндекс» выпустил суперприложение на основе «Такси» «Яндекс» выпустил суперприложение на основе «Такси»