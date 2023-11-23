На YouTube приходит опция, которую ждали все. Спасибо нейросетям!

Google анонсировала новую возможность чат-бота Bard, которая появится в YouTube. О ней пишет WCCF Tech.
Речь идет о кратком пересказе видеоролика. До сих пор такая возможность работала лишь при использовании сторонних браузерных расширений, однако ближайшее время она появится в YouTube нативно. Любой пользователь сервиса сможет получить краткую текстовую выжимку из ролика без необходимости смотреть его целиком.
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Эта опция позволит вам сэкономить массу времени тем пользователям, которые смотрят на YouTube обучающий или познавательный контент. Кроме того, краткий пересказ поможет понять, есть ли в видео что-то новое, интересное и полезное для вас и стоит ли вообще его смотреть.
Сейчас функция проходит внутреннее тестирование и появится в YouTube в 2024 году.