На YouTube приходит опция, которую ждали все. Спасибо нейросетям!

Олег

YouTube


Google анонсировала новую возможность чат-бота Bard, которая появится в YouTube. О ней пишет WCCF Tech.

Речь идет о кратком пересказе видеоролика. До сих пор такая возможность работала лишь при использовании сторонних браузерных расширений, однако ближайшее время она появится в YouTube нативно. Любой пользователь сервиса сможет получить краткую текстовую выжимку из ролика без необходимости смотреть его целиком.

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Эта опция позволит вам сэкономить массу времени тем пользователям, которые смотрят на YouTube обучающий или познавательный контент. Кроме того, краткий пересказ поможет понять, есть ли в видео что-то новое, интересное и полезное для вас и стоит ли вообще его смотреть.

Сейчас функция проходит внутреннее тестирование и появится в YouTube в 2024 году. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

+301
den3221
Я конечно далеко не все, но я не ждал! Статистику подпортил, теперь уже не все!)
2 часа назад в 16:18
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tellurian
+4779
tellurian den3221
Не люблю когда пишут «все». Лет 15-20 назад отучили. Детей учу не говорить за всех.
2 часа назад в 16:52
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