На YouTube приходит опция, которую ждали все. Спасибо нейросетям!



Google анонсировала новую возможность чат-бота Bard, которая появится в YouTube. О ней пишет WCCF Tech.



Речь идет о кратком пересказе видеоролика. До сих пор такая возможность работала лишь при использовании сторонних браузерных расширений, однако ближайшее время она появится в YouTube нативно. Любой пользователь сервиса сможет получить краткую текстовую выжимку из ролика без необходимости смотреть его целиком.







Эта опция позволит вам сэкономить массу времени тем пользователям, которые смотрят на YouTube обучающий или познавательный контент. Кроме того, краткий пересказ поможет понять, есть ли в видео что-то новое, интересное и полезное для вас и стоит ли вообще его смотреть.



Сейчас функция проходит внутреннее тестирование и появится в YouTube в 2024 году.