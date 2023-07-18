Находка дня: самая большая база данных гаджетов Apple для настоящих поклонников бренда

Проект AppleDB, запущенный в 2022 году, недавно получил масштабный апдейт и теперь стал ещё более полезным ресурсом с базой данных всех устройств и операционных систем Apple.
В каталоге AppleDB есть информация более чем о 4000 версиях ПО и микропрограмм для широкого спектра продуктов компании, а также номера моделей, идентификаторы моделей, технические характеристики, даты выпуска и другая информация об устройствах. Энтузиасты собрали все выпуски, включая бета-версии, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS и HomePod, а также прошивки для AirPods, Beats, Studio Display и Pro Display XDR, AirTag, аксессуаров MagSafe и многое другое.
В базе данных даже перечислены версии bridgeOS для чипов безопасности T1 и T2, которые используются в компьютерах Mac на базе процессоров Intel.
Такой полезный ресурс обязательно стоит добавить в закладки, поскольку он постоянно пополняется новыми данными. Отдельно стоит отметить, что каждый пользователь может внести свой вклад. Подробнее об этом можно почитать в сервере Discord, ссылка на который размещена на сайте AppleDB.
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