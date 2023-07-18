В iPhone 15 появится идеальный «подарочный» цвет

Компания Apple изменила планы относительно цветов корпуса будущего iPhone 15. Об этом пишет iMore.
Ранее мы сообщали, что, по последним утечкам, линейка базовых iPhone 15 будет представлена в голубом, темно-розовом и салатовом цветах. Теперь же появились новые данные — цвета новинок будут другими.
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По информации от инсайдера ShrimpApplePro, дизайнеры Apple определились с расцветками будущих iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Он уверен,что смартфоны выйдут в следующих цветах:
- Midnight (черный)
- Starlight (молочно-белый)
- Зеленый
- Product (RED) (красный)
- Желтый
- Розовый.
Кажется, новый розовый цвет идеально подойдет в качестве подарка представительницам прекрасного пола — тем более, что недавний опрос в России очень с этим согласуется. Желтый оттенок уже присутствовал в линейке iPhone XR и iPhone 11, а вот розовый мы не видели со времен iPhone 5C.
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