В iPhone 15 появится идеальный «подарочный» цвет

Олег

iPhone 15

Компания Apple изменила планы относительно цветов корпуса будущего iPhone 15. Об этом пишет iMore.

Ранее мы сообщали, что, по последним утечкам, линейка базовых iPhone 15 будет представлена в голубом, темно-розовом и салатовом цветах. Теперь же появились новые данные — цвета новинок будут другими.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

По информации от инсайдера ShrimpApplePro, дизайнеры Apple определились с расцветками будущих iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Он уверен,что смартфоны выйдут в следующих цветах:

  • Midnight (черный)
  • Starlight (молочно-белый)
  • Зеленый
  • Product (RED) (красный)
  • Желтый
  • Розовый.
Как видно, голубой корпус больше не рассматривается как возможный, а ему на смену придет желтый. А еще темно-розовый теперь обозначается как "розовый", и скорее всего он будет ярким — СМИ привязывают эту утечку к киноновинке «Барби». Вполне возможно, что в фильме мы увидим айфон как раз в таком цвете. 

Кажется, новый розовый цвет идеально подойдет в качестве подарка представительницам прекрасного пола — тем более, что недавний опрос в России очень с этим согласуется. Желтый оттенок уже присутствовал в линейке iPhone XR и iPhone 11, а вот розовый мы не видели со времен iPhone 5C. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
iMore
Cсылки по теме:
Для iPhone 15 придуманы нейросетевые функции, которых еще не было на смартфонах
Вскрыты новые детали об аккумуляторах iPhone 15. Больше никто не посмеет смеяться над айфонами
В сеть слили корпуса всей линейки iPhone 15. Подтверждено всё самое классное
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных
«Тинькофф» возвращает деньги, а затем вгоняет клиентов в минус и включает рассрочку
Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшие 18 месяцев
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу