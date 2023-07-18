В iPhone 15 появится идеальный «подарочный» цвет

Midnight (черный)

Starlight (молочно-белый)

Зеленый

Product (RED) (красный)

Желтый

Розовый.

По информации от инсайдера ShrimpApplePro, дизайнеры Apple определились с расцветками будущих iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Он уверен,что смартфоны выйдут в следующих цветах:Как видно, голубой корпус больше не рассматривается как возможный, а ему на смену придет желтый. А еще темно-розовый теперь обозначается как "розовый", и скорее всего он будет ярким — СМИ привязывают эту утечку к киноновинке «Барби». Вполне возможно, что в фильме мы увидим айфон как раз в таком цвете.Кажется, новый розовый цвет идеально подойдет в качестве подарка представительницам прекрасного пола — тем более, что недавний опрос в России очень с этим согласуется. Желтый оттенок уже присутствовал в линейке iPhone XR и iPhone 11, а вот розовый мы не видели со времен iPhone 5C.