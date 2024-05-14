Названа главная причина срочно обновить iPhone до iOS 17.5

Фархад
iPhone

Вчера ночью состоялся релиз iOS 17.5 для пользователей совместимых моделей iPhone. Это одно из последних обновлений в своём цикле, которое практически не несёт визуальных изменений, но содержит очень полезное нововведение — обнаружение кросс-платформенного отслеживания. Эта функция защитит пользователей iPhone от преследования с помощью поисковых трекеров от сторонних брендов.

Впервые Apple анонсировала это нововведение в партнёрстве с Google ещё в прошлом году. Компании создали новую «отраслевую спецификацию по борьбе с нежелательным отслеживанием» после многочисленных жалоб пользователей на слежку с помощью AirTag и других поисковых трекеров. Кстати, Google реализовала эту функцию на устройствах под управлением Android 6.0 и выше.

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Теперь помимо определения «нежелательных» AirTag, движущихся вместе с вами, система также будет идентифицировать сторонние метки, которые используют новый протокол. При обнаружении такого девайса вы получите уведомление: «Обнаружен предмет, движущийся вместе с вами». После этого, нужно перейти в Локатор на iPhone, чтобы найти подкинутый трекер, воспроизведя на нём звук.

Apple сообщает, что многие компании, включая Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, уже взяли на себя обязательство обеспечить совместимость своих будущих аксессуаров с новым протоколом.
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Источник:
9to5Mac
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