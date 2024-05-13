Вышли обновления iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5
Артем Фунтиков —
Сегодня, 13 мая, компания Apple выпустила полноценные апдейты прошивок для всех желающих.
Пакеты уже доступны для загрузки и вносят следующее изменения. Теперь пользователи iPhone и iPad, проживающие на территории ЕС могут скачивать приложения не только из App Store, но и с сайта разработчика.
Сервис Apple News+ теперь может работать в автономном режиме, добавлена ежедневная интеллектуальная игра Quartiles.
Добавлено отслеживание сторонних Bluetooth-трекеров, которые могут быть установлены в тайне от вас.
Некоторые функции могут быть недоступны в России
Если обнаружатся другие нововведения, мы расскажем о них в отдельной статье.
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