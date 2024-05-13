Вышли обновления iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5

Сегодня, 13 мая, компания Apple выпустила полноценные апдейты прошивок для всех желающих.Пакеты уже доступны для загрузки и вносят следующее изменения. Теперь пользователи iPhone и iPad, проживающие на территории ЕС могут скачивать приложения не только из App Store, но и с сайта разработчика.Сервис Apple News+ теперь может работать в автономном режиме, добавлена ежедневная интеллектуальная игра Quartiles.Добавлено отслеживание сторонних Bluetooth-трекеров, которые могут быть установлены в тайне от вас.Некоторые функции могут быть недоступны в РоссииЕсли обнаружатся другие нововведения, мы расскажем о них в отдельной статье.