Apple заверяет, что ультратонкий iPad Pro M4 не будет гнуться

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На минувшей презентации Apple заявила, что «новый iPad Pro — самый тонкий продукт компании за всю историю». Разумеется, такое решение вызвало кучу вопросов относительно долговечности этих устройств. Теперь в сети появилась более развёрнутая информация о конструктивных изменениях в новых планшетах.Напомним, прошлый редизайн iPad Pro в 2018 году привёл к тысячам обращений в сервисные центры с проблемами гнущихся корпусов. Причём в некоторых случаях девайс поставлялся согнутым прямо из коробки. В интервью блогеру Аруну Майни (MrWhoseTheBoss) старший вице-президент Apple Джон Тернус развеял опасения по поводу сгибания новых iPad Pro с M4. Он заверил, что инженеры учли этот недостаток во время создания планшетов и изменили внутреннюю компоновку устройств — новая металлическая крышка расположена поверх материнской платы и проходит по середине устройства, образуя «центральное ребро».По словам Тернуса, это изменение максимально повышает «жёсткость продукта» и способствует улучшенному отводу тепла.А насколько на самом деле прочными оказались iPad Pro 2024 года, мы узнаем уже на днях. Ждём обзора от JerryRigEverithing.