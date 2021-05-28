





Билайн построил 5G-Ready сеть на Восточном вокзале, который будет принимать поезда ближнего и дальнего следования, а также большую часть поездов дальнего следования с Курского вокзала. Специалисты компании установили новые базовые станции на территории транспортного объекта для улучшения работы мобильной связи даже при большом количестве пассажиров.Билайн продолжает развивать свою инфраструктуру в Москве и Московской области. За 1 квартал 2021 года компания построила более 1000 новых базовых станций с учетом потребностей своих клиентов для создания непрерывной связи по пути следования москвичей.Кроме того, в 2020 году Билайн обеспечил 5G-Ready сетью все станции московского метро, а также большую часть прилегающих к ним тоннелей. Внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, а также технологию интернета вещей NB-IoT, и на базе построенной сети оказываются услуги как пассажирам, так и самому метрополитену.