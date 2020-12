Among Us!

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. — Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

Woodturning 3D

Homescapes

Johnny Trigger

Tangle Master 3D

Mario Kart Tour

Fishdom

Sort It 3D

Rescue Cut — Rope Puzzle

Park Master

UNO!

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up! Best Charades game

Monopoly

Bloons TD 6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

Clue: The Classic Mystery Game

Terraria

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

Papa’s Freezeria To Go!

Bloons TD 5

Exploding Kittens

Farming Simulator 20

Rebel Inc.

Arcadia — Arcade Watch Games







В продолжении подведения итогов года Apple опубликовала рейтинг самых популярных игр 2020 года. Ранее компания озвучила победителей конкурса App Store Best of 2020 и разместила топ приложений Among Us! стала настоящим прорывом этого года. Напомним, это многопользовательский проект, в основе которого лежит социальная дедукция. Игра выполнена в космической тематике. Игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели, задача которых устраивать саботажи и убивать космонавтов, а они в свою очередь должны выполнять различные задания и могут достичь победы путём ликвидации предателей во время голосования.Удивительно, как игре Minecraft от Microsoft удаётся удерживать популярность из года в год. Первая версия увидела свет в 2009 году. Проект представляет собой песочницу с открытым миром, который можно перестраивать. Minecraft не ставит перед игроком каких-либо конкретных целей, предлагая ему свободу действий: исследовать мир, добывать полезные ископаемые, сражаться с противниками и многое другое. Страницу со ссылками на игры вы можете найти в App Store