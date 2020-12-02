App Store Best of 2020
Apple подвела итоги своего ежегодного конкурса App Store Best of 2020, отметив 15 игр и приложений за их высокое качество, дизайн, удобство использования, инновационные технологии и культурное влияние.

Лучшие приложения 2020 года

Приложение года для iPhone: Wakeout!

Wakeout!

Приложение года для iPad: Zoom

Zoom

Приложение года для Mac: Fantastical

Fantastical

Приложение года для Apple TV: Disney +

Disney +

Приложение года для Apple Watch: Endel

Endel

Лучшие игры 2020 года

Игра года для iPhone: Genshin Impact

Genshin Impact

Игра года для iPad: Legends of Runeterra

Legends of Runeterra

Игра года для Mac: Disco Elysium

Disco Elysium

Игра года для Apple TV: Dandara Trials of Fear

Dandara Trials of Fear

Игра года в Apple Arcade: Sneaky Sasquatch

Sneaky Sasquatch

Тренды 2020
По словам Apple, приложения являются отражением культуры, и в 2020 году разработчики в подавляющем большинстве выбирали тренд полезности. В этой категории компания отметила: Shine, Explain Everything Whiteboard, Caribu, Pokémon GO и ShareTheMeal.

Explain Everything Whiteboard

В 2020 году Apple впервые вручит разработчикам физическую награду, которая выполнена в форме синего значка App Store. Она изготовлена из 100% переработанного алюминия, а на её тыльной стороне выгравировано имя победителя.

App Store Best of 2020


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