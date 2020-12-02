Apple подвела итоги своего ежегодного конкурса App Store Best of 2020, отметив 15 игр и приложений за их высокое качество, дизайн, удобство использования, инновационные технологии и культурное влияние.
Лучшие приложения 2020 годаПриложение года для iPhone: Wakeout!
Приложение года для iPad: Zoom
Приложение года для Mac: Fantastical
Приложение года для Apple TV: Disney +
Приложение года для Apple Watch: Endel
Лучшие игры 2020 годаИгра года для iPhone: Genshin Impact
Игра года для iPad: Legends of Runeterra
Игра года для Mac: Disco Elysium
Игра года для Apple TV: Dandara Trials of Fear
Игра года в Apple Arcade: Sneaky Sasquatch
Тренды 2020
В 2020 году Apple впервые вручит разработчикам физическую награду, которая выполнена в форме синего значка App Store. Она изготовлена из 100% переработанного алюминия, а на её тыльной стороне выгравировано имя победителя.
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Вот бы единую подписку сделали. В рамках неё качаешь что хочешь.
Мне в целом не ко всем приложениям это нужно.