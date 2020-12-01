





Сегодня Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple, которая связана с AirPods следующего поколения и грядущей моделью накладных наушников компании с поддержкой нового датчика для биозащиты.Глядя на патент можно отметить, что новые наушники получат несколько разных датчиков, которые используют интерферометрические сигналы для распознавания пользователя. Таким образом устройства смогут определять владельца с помощью голосовых команд или жестов. Эти сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации.В патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, воспроизводимые челюстью и языком, неслышные во время разговора. На одном из изображений заявки демонстрируется AR/VR-гарнитура, а это означает, что она может получить новые датчики.Запатентованная схема биозащиты и связанный с ней процессор может использоваться для хранения шаблонов пользовательского голоса. Это означает, что образцы могут храниться локально в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд. Это функция выглядит интересно с точки зрения безопасности, поскольку гипотетически благодаря такому методу защиты кража наушников AirPods станет бесполезной.