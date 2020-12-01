AirPods
Сегодня Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple, которая связана с AirPods следующего поколения и грядущей моделью накладных наушников компании с поддержкой нового датчика для биозащиты.

Патент

Глядя на патент можно отметить, что новые наушники получат несколько разных датчиков, которые используют интерферометрические сигналы для распознавания пользователя. Таким образом устройства смогут определять владельца с помощью голосовых команд или жестов. Эти сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации.

В патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, воспроизводимые челюстью и языком, неслышные во время разговора. На одном из изображений заявки демонстрируется AR/VR-гарнитура, а это означает, что она может получить новые датчики.

Патент

Запатентованная схема биозащиты и связанный с ней процессор может использоваться для хранения шаблонов пользовательского голоса. Это означает, что образцы могут храниться локально в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд. Это функция выглядит интересно с точки зрения безопасности, поскольку гипотетически благодаря такому методу защиты кража наушников AirPods станет бесполезной.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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