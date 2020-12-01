Сегодня Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple, которая связана с AirPods следующего поколения и грядущей моделью накладных наушников компании с поддержкой нового датчика для биозащиты.
Глядя на патент можно отметить, что новые наушники получат несколько разных датчиков, которые используют интерферометрические сигналы для распознавания пользователя. Таким образом устройства смогут определять владельца с помощью голосовых команд или жестов. Эти сенсоры могут быть использованы для биоаутентификации.
В патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, воспроизводимые челюстью и языком, неслышные во время разговора. На одном из изображений заявки демонстрируется AR/VR-гарнитура, а это означает, что она может получить новые датчики.
Запатентованная схема биозащиты и связанный с ней процессор может использоваться для хранения шаблонов пользовательского голоса. Это означает, что образцы могут храниться локально в наушниках для обучения алгоритмов системы распознавания голосовых команд. Это функция выглядит интересно с точки зрения безопасности, поскольку гипотетически благодаря такому методу защиты кража наушников AirPods станет бесполезной.
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И красть их будет нелогично ,но что то мне подсказывает ничего хорошего не выйдет ,это как в Сбербанке распознавание по голосу ,так даже там мошенники не дремлят,звонят записывают голос ,достаточно одного ,ало или да ,что бы потом нейтронная сеть скопировала твой голос(
А идея конечно супер ,до сих пор вспоминаю как потерял свои первые air pods в аэропорту ,когда летел победой)
Пришёл в отдел потерянных вещей ,а они мне показывают китайские air pods которые нашлись в тоже время когда потерялись мои.
Причём потерял я не сам их ,а были они в сумке которую сдавал в багаж(