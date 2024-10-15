Не только тапалки: в Telegram появился полноценный DOOM

Разработчики из Axiom Game Labs решили доказать всем, что возможности мини-приложений в Telegram не ограничиваются только тапалками по типу «хомяка» и прочими кликерами. Они выпустили свою версию культового шутера DOOM.
Теперь любой желающий может запустить классический DOOM прямо в мессенджере. Разработчикам удалось даже реализовать вполне комфортное сенсорное управление.
Представители Axiom Game Labs также отметили, что DOOM — просто демонстрация возможностей платформы. В будущем они планируют выпускать и другие классические игры.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.