Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что до конца 2020 года не появится кнопка редактирования твитов. Об этом он сообщил изданию Wired в серии вопросов и ответов.



Он также отметил, что отсутствие возможности редактировать твиты уже стало традицией. Дорси пояснил, что на момент создания платформы для микроблогов они ориентировались на правила SMS-сервиса, где после отправки сообщения его нельзя отредактировать. Компания стремится сохранить эту концепцию в Twitter.



Помимо этого, Джек Дорси рассказал, что еще одной из причин отсутствия редактирования являются ретвиты. Например, если создатель оригинального поста изменил его, то на странице ретвитнувших пользователей окажется другой материал, а не тот, который был изначально.







О добавлении возможности редактирования глава Twitter заявил в конце 2018 года, но пока, по его словам, компания не придумала, как правильно реализовать эту функцию.





