Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что до конца 2020 года не появится кнопка редактирования твитов. Об этом он сообщил изданию Wired в серии вопросов и ответов.
Он также отметил, что отсутствие возможности редактировать твиты уже стало традицией. Дорси пояснил, что на момент создания платформы для микроблогов они ориентировались на правила SMS-сервиса, где после отправки сообщения его нельзя отредактировать. Компания стремится сохранить эту концепцию в Twitter.
Помимо этого, Джек Дорси рассказал, что еще одной из причин отсутствия редактирования являются ретвиты. Например, если создатель оригинального поста изменил его, то на странице ретвитнувших пользователей окажется другой материал, а не тот, который был изначально.
О добавлении возможности редактирования глава Twitter заявил в конце 2018 года, но пока, по его словам, компания не придумала, как правильно реализовать эту функцию.
Он также отметил, что отсутствие возможности редактировать твиты уже стало традицией. Дорси пояснил, что на момент создания платформы для микроблогов они ориентировались на правила SMS-сервиса, где после отправки сообщения его нельзя отредактировать. Компания стремится сохранить эту концепцию в Twitter.
Помимо этого, Джек Дорси рассказал, что еще одной из причин отсутствия редактирования являются ретвиты. Например, если создатель оригинального поста изменил его, то на странице ретвитнувших пользователей окажется другой материал, а не тот, который был изначально.
О добавлении возможности редактирования глава Twitter заявил в конце 2018 года, но пока, по его словам, компания не придумала, как правильно реализовать эту функцию.
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