В первом квартале 2020 года Twitter планирует начать тестировать новую функцию ограничения количества пользователей, у которых имеется возможность отвечать на определенный твит. Об этом рассказала директор компании по управлению продуктами Сьюзан Кси на CES 2020.Пользователям станет доступна возможность выбора одной из четырех опций приватности — Global, Group, Panel и Statement. Global — обычный режим, которые не ограничивает количество пользователей. Group позволяет отвечать только тем пользователям, на которых подписан автор. Panel позволяет выбрать тех, кто сможет отвечать на твит, а Statement и вовсе ограничивает все возможные ответы.По словам Сьюзан Кси, новая функцию находится на стадии разработки. Глава Twitter Джек Дорси неоднократно заявлял, что пользователи чаще просят возможность редактирования твитов, но позднее он сообщил, что эта функция не является приоритетной для компании. Он также не исключает возможности появления такой функции в будущем.Менеджер по продукту Twitter Роб Бишоп рассказал, что скоро у пользователей появится возможность подписываться на определенные темы. Это будет работать следующим образом, когда вы увидите твит на конкретную тему от кого-то, за кем следуете, то Twitter добавит кнопку, которая предложит подписаться на эту тематику.