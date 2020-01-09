Когда забыл про one more thing
За последние несколько дней интернет наполнила волна мемов с подписями, которые были сделаны шрифтом Lobster. Виновник хайпа — бот для Telegram Всратослав. Он добавляет к любым картинкам различные забавные надписи, делая из них постироничные мемы.
По словам создателя бота, базу надписей он пополнял из комментариев в Одноклассниках, а также использовал пацанские цитаты и прочий вирусный сетевой юмор. Таким образом он отдал дань «постироничной культуре ушедших 2010-х годов». На момент создания Встратослава база подписей насчитывала всего 250 фраз, а теперь её могут пополнять пользователи своими вариантами.
Создатель бота заявляет, что никакой алгоритм для генерации надписей он не использовал, все фразы подбираются в случайном порядке. Стоит отметить, что удачные мемы получаются очень часто, за счет этого Всратослав уже вырвался в тренды Twitter и набрал вирусную популярность.
Бот был запущен 27 декабря. К сегодняшнему дню пользователи прогнали через него уже 750 тысяч изображений, а его база цитат выросла до 534 фраз. Всего было предложено около 3000 цитат, но автор Всратослава старается выбирать самые смешные.
Мы поигрались с ботом и вот, что получилось:
По словам создателя бота, базу надписей он пополнял из комментариев в Одноклассниках, а также использовал пацанские цитаты и прочий вирусный сетевой юмор. Таким образом он отдал дань «постироничной культуре ушедших 2010-х годов». На момент создания Встратослава база подписей насчитывала всего 250 фраз, а теперь её могут пополнять пользователи своими вариантами.
Создатель бота заявляет, что никакой алгоритм для генерации надписей он не использовал, все фразы подбираются в случайном порядке. Стоит отметить, что удачные мемы получаются очень часто, за счет этого Всратослав уже вырвался в тренды Twitter и набрал вирусную популярность.
Бот был запущен 27 декабря. К сегодняшнему дню пользователи прогнали через него уже 750 тысяч изображений, а его база цитат выросла до 534 фраз. Всего было предложено около 3000 цитат, но автор Всратослава старается выбирать самые смешные.
Мы поигрались с ботом и вот, что получилось:
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