Бывший эксклюзив для консолей PS4 и PS5 был неоднозначно принят критиками. Многие сочли зомби-шутер искусственно растянутым, а открытый мир пустым. В продажах Days Gone значительно уступала таким громким тайтлам, как God of War или Horizon Down Zero, что являлось главным критерием для Sony. В прошлом году ситуацию попытались исправить портом игры для ПК, что давало надежду на продолжение. Песочница обзавелась новыми фанатами, но этого оказалось недостаточно.Бывшие сотрудники студии Bend Джефф Росс и Джон Гарвин поделились информацией о Days Gone 2. Проект был отменен из-за откровенного нежелания руководства студии Bend продвигать сиквел. Бывший глава Sony Шон Лейден поддерживал инициативу продолжения, но с его уходом надежда умерла, отметил Росс.