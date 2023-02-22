Nothing Phone (1) получил масштабное обновление. Оно меняет странный интерфейс смартфона

Олег

NothingOS 1.5


Компания Nothing начала рассылать релизную версию обновления NothingOS 1.5 на базе Android 13. Оно содержит довольно много изменений и нововведений.

Список того, что изменилось в NothingOS 1.5, компания опубликовала на своем официальном сайте. Инженеры Nothing называют апдейт «самым значительным обновлением».

Судя по скриншотам, Nothing Phone (1) наконец избавится от странного интерфейса шторки с переключателями, которую критиковали абсолютно все — от блогеров до покупателей. В шторке были размещены большие круги, в которых приходилось свайпами искать нужную пользователю кнопку. Теперь смартфон получит стандартные для Android 13 овальные кнопки в цвет системы. 

Nothing Phone (1)

Среди других нововведений:
  • Новое приложение «Погода»
  • Прокачанный интерфейс нативной «Камеры»
  • Приложения запускаются на 50% быстрее
  • Расширенный звуковой пакет для «глифов»
  • Система теперь подстраивает цветовое оформление в соответствии с Material You
  • Ярлыки на экране блокировки
  • Быстрое переключение мобильных данных при использовании двух SIM
  • Предпросмотр и быстрое редактирование буфера обмена
  • Функции приватности: выбор конкретных фото в галерее для доступа из приложений, предупреждения при доступе к буферу обмена, новое приложение «Личная безопасность»
  • Функция самоочищения от лишнего кэша позволит смартфону работать так же быстро, как «из коробки»
  • Многочисленные визуальные изменения и улучшения. 


Обновление распространяется постепенно и в ближайшее время станет доступно всем владельцам Nothing Phone (1). 

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Источник:
Nothing
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