Nothing Phone (1) получил масштабное обновление. Оно меняет странный интерфейс смартфона

Новое приложение «Погода»

Прокачанный интерфейс нативной «Камеры»

Приложения запускаются на 50% быстрее

Расширенный звуковой пакет для «глифов»

Система теперь подстраивает цветовое оформление в соответствии с Material You

Ярлыки на экране блокировки

Быстрое переключение мобильных данных при использовании двух SIM

Предпросмотр и быстрое редактирование буфера обмена

Функции приватности: выбор конкретных фото в галерее для доступа из приложений, предупреждения при доступе к буферу обмена, новое приложение «Личная безопасность»

Функция самоочищения от лишнего кэша позволит смартфону работать так же быстро, как «из коробки»

Многочисленные визуальные изменения и улучшения.

Компания Nothing начала рассылать релизную версию обновления NothingOS 1.5 на базе Android 13. Оно содержит довольно много изменений и нововведений.Список того, что изменилось в NothingOS 1.5, компания опубликовала на своем официальном сайте. Инженеры Nothing называют апдейт «самым значительным обновлением».Судя по скриншотам, Nothing Phone (1) наконец избавится от странного интерфейса шторки с переключателями, которую критиковали абсолютно все — от блогеров до покупателей. В шторке были размещены большие круги, в которых приходилось свайпами искать нужную пользователю кнопку. Теперь смартфон получит стандартные для Android 13 овальные кнопки в цвет системы.Среди других нововведений:Обновление распространяется постепенно и в ближайшее время станет доступно всем владельцам Nothing Phone (1).