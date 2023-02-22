Nothing Phone (1) получил масштабное обновление. Оно меняет странный интерфейс смартфона

Компания Nothing начала рассылать релизную версию обновления NothingOS 1.5 на базе Android 13. Оно содержит довольно много изменений и нововведений.
Список того, что изменилось в NothingOS 1.5, компания опубликовала на своем официальном сайте. Инженеры Nothing называют апдейт «самым значительным обновлением».
Судя по скриншотам, Nothing Phone (1) наконец избавится от странного интерфейса шторки с переключателями, которую критиковали абсолютно все — от блогеров до покупателей. В шторке были размещены большие круги, в которых приходилось свайпами искать нужную пользователю кнопку. Теперь смартфон получит стандартные для Android 13 овальные кнопки в цвет системы.
Среди других нововведений:
- Новое приложение «Погода»
- Прокачанный интерфейс нативной «Камеры»
- Приложения запускаются на 50% быстрее
- Расширенный звуковой пакет для «глифов»
- Система теперь подстраивает цветовое оформление в соответствии с Material You
- Ярлыки на экране блокировки
- Быстрое переключение мобильных данных при использовании двух SIM
- Предпросмотр и быстрое редактирование буфера обмена
- Функции приватности: выбор конкретных фото в галерее для доступа из приложений, предупреждения при доступе к буферу обмена, новое приложение «Личная безопасность»
- Функция самоочищения от лишнего кэша позволит смартфону работать так же быстро, как «из коробки»
- Многочисленные визуальные изменения и улучшения.
Обновление распространяется постепенно и в ближайшее время станет доступно всем владельцам Nothing Phone (1).