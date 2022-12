Крупнейший сборщик iPhone отказался производить Nothing Phone (1)

Гендиректор компании Nothing Карл Пэй поделился своей болью в ходе сегодняшнего интервью. Подробности рассказали в iMore.



Согласно источнику, речь идет о времени, когда Nothing Phone (1) только выходил на стадию массового производства. Оказывается, Карл Пэй очень просил руководство Foxconn собирать его смартфон на их производственной линии. Он говорит, что Foxconn не отказывала ни одному стартапу до этого момента, но Пэй получил отказ.



Компания Foxconn наотрез отказалась собирать Nothing Phone (1). Руководители аргументировали решение тем, что все стартапы, с которыми до этого сотрудничал завод Foxconn, прогорали, а сама компания теряла на этом деньги. Так вышло, что в Foxconn решили разорвать этот замкнутый круг именно перед стартом производства Nothing Phone (1).



Карл Пэй предположил, что на решение Foxconn могла повлиять Apple, поскольку он собирался позиционировать свою новинку как конкурента iPhone на рынке США. Но достоверных доказательств этому нет; при этом Пэй не оставляет цели вытеснить «яблочные» смартфоны в сердцах американцев. Он сообщил, что Nothing почти готова начать продажи Phone (1) в США.



Кстати, в итоге «ничефон» стали собирать в Индии, где он и производится по сей день.

