Nothing представила суббренд CMF, который будет выпускать самые дешёвые гаджеты

Стартап Nothing, который существует всего несколько лет, решил запустить суббренд, ориентированный на выпуск бюджетных девайсов. Инициативу анонсировал основатель компании Карл Пей.CMF расшифровывается как «Color, Material and Finish» («цвет, материал и отделка»). По словам Пея, суббренд уже работает над парой продуктов, включая смарт-часы и наушники. Оба гаджета выйдут до конца 2023 года, а дату презентации озвучат в ближайшее время.Карл Пей также утверждает, что CMF будет отличаться от материнской компании, поскольку он будет сосредоточен на «чистом дизайне» и недорогих продуктах, тогда как Nothing отдаёт приоритет «премиальным материалам и инновациям».