В чем разница между Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2) и какой из них купить в 2023

Процессор. В новой модели используется топовый Snapdragon 8+ Gen1, тогда как в первом поколении был установлен среднебюджетный Snapdragon 778G+. Как следствие, новинка гораздо лучше показывает себя в играх, автономности и скорости работы (по синтетическим тестам в 2-3 раза). Есть и побочный эффект — чип 8+ Gen 1 гораздо сильнее греется.

Совсем недавно компания Nothing представила второе поколение своего фирменного смартфона. Nothing Phone (2) внешне очень похож на первую модель, однако разница между ними всё-таки есть. Вот пять отличий Nothing Phone (1) от Nothing Phone (2):