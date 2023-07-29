В чем разница между Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2) и какой из них купить в 2023

Олег

Nothing


Совсем недавно компания Nothing представила второе поколение своего фирменного смартфона. Nothing Phone (2) внешне очень похож на первую модель, однако разница между ними всё-таки есть. Вот пять отличий Nothing Phone (1) от Nothing Phone (2):

  • Процессор. В новой модели используется топовый Snapdragon 8+ Gen1, тогда как в первом поколении был установлен среднебюджетный Snapdragon 778G+. Как следствие, новинка гораздо лучше показывает себя в играх, автономности и скорости работы (по синтетическим тестам в 2-3 раза). Есть и побочный эффект — чип 8+ Gen 1 гораздо сильнее греется.
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  • Глифы. Светящиеся полоски на задней крышке Nothing Phone (2) стали существенно полезнее: они более гибки в настройке благодаря большему количеству светодиодов. А еще для второй модели разработаны новые сценарии, которые помогут вам реже брать смартфон в руки.
  • Камера. Обе модели снимают с разрешением 50 Мп, однако в Nothing Phone (2) установлен более продвинутый датчик Sony IMX890 с поддержкой Advanced HDR и улучшенной стабилизацией видео. Однако что первая, что вторая модель не бьет рекордов: это просто достойные смартфоны, но камера — не их главная фишка.
  • Дисплей. Диагональ экрана Nothing Phone (2) заметно выросла — 6,7 дюйма против 6,55 дюйма в первой модели. «Двойка» получила LTPO-матрицу, которая умеет динамически регулировать частоту обновления кадров от 1 до 120 Гц — а значит, энергопотребление такого экрана будет ниже. Яркость тоже подросла: впечатляющие 1600 нит в пике против стандартных 500 в первом поколении.
  • Аккумулятор. Здесь чистая арифметика: емкость батарейки в Phone (1) — 4500 mAh, а в Phone (2) — 4700 mAh, что составляет около 5% прироста емкости. Вкупе с более энергоэффективными чипом и дисплеем «двойка» проживет дольше от одного заряда.

Стоимость Nothing Phone (2) ощутимо выросла по сравнению с Phone (1). Теперь базовая версия стоит $599, тогда как прошлая модель стартует с $320. Стоят ли перечисленные выше преимущества почти двукратной переплаты — решать только вам. Проверить актуальную цену на Nothing Phone (1) в России можно вот здесь. Вторая модель в продаже на «Яндекс Маркете» пока не появилась.

Если вы не гонитесь за самым новым и производительным «железом», то Nothing Phone (1) — достойный вариант по очень разумной цене. 

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Комментарии

Mers
+4526
Mers
Мне форма глифа, вокруг камеры, в первой версии, больше нравятся.
Вчера в 19:37
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13den666
+431
13den666
Для знакомства вполне себе подойдёт и первая генерация
Вчера в 21:06
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