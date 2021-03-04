





Портативная консоль Nintendo Switch стала очень популярной, и на некоторых рынках она даже обгоняет «взрослых» собратьев в лице PlayStation и Xbox. Однако вышла она больше четырех лет назад, и сейчас уже с трудом тянет новинки, что неудивительно с учетом всего 4 ГБ оперативной памяти.Слухи о том, что Nintendo готовит обновленный Switch, ходили уже давно, и теперь информационное агентство Bloomberg сообщает некоторые любопытные детали о новой консоли. Во-первых, она станет чуть больше: диагональ экрана составит 7'', тогда как у текущего Switch она 6.2'', а у Lite-версии и вовсе 5.5''. Во-вторых, матрица будет изготовлена по технологии AMOLED, так что порадует глубоким черным цветом и меньшей нагрузкой на аккумулятор.А вот ее разрешение не поменяется — те же 720p. Впрочем, такой ход вполне оправдан: мобильной SoC явно будет проще работать в таком низком разрешении с современными тяжелыми играми, да и расход энергии будет ниже. К тому же с учетом относительно небольшой диагонали бросаться в глаза такое разрешение скорее всего не будет.Что еще любопытнее, в режиме подключения к док-станции консоль сможет выводить картинку аж в 4К (3840х2160). С учетом того, что новый Switch скорее всего будет снова работать на SoC Nvidia, можно ожидать поддержку умного сглаживания DLSS, которое умеет улучшать картинку из низкого разрешения в высокое. Иными словами, вполне возможно, что в «десктопном» режиме новый Switch, как и старый, будет готовить картинку в FHD, и уже благодаря «магии» от Nvidia она будет улучшаться до 4К.По данным агентства, Samsung готова с июня поставлять Nintendo миллион новых 7'' AMOLED-дисплеев каждый месяц, так что обновленная консоль Nintendo Switch может выйти уже в конце этого года.