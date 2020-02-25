



Большинству пользователей знакомо разочарование, связанное с отсутствием порядка в браузере. Согласно проведенному исследованию Opera, 66% пользователей используют тот же интернет-браузер для работы и персонального браузинга, а 65% хотели бы иметь больше порядка в своем браузере. Более половины респондентов также сообщили, что захламленный браузер негативно влияет на их настроение.



По данным исследования, 60% пользователей хотели бы иметь возможность группировать вкладки по типу контента.



Сегодняшнее обновление отвечает на эти запросы. Пространства — это новая функция, позволяющая пользователям Opera группировать вкладки. С помощью этой функции можно добавить до 5 пространств, присвоив каждому из них имя и иконку. Это позволяет держать вкладки для работы, свободного времени и любых других проектов в отдельных группах внутри одного окна.







Иконки пространств легко доступны в верхней части боковой панели, на которой синим цветом отображается текущее активное пространство. Чтобы открыть ссылку в другом пространстве, достаточно кликнуть на ссылку правой кнопкой мыши и послать ее в выбранное пространство. Так же легко можно перемещать вкладки между самими пространствами.



Большинству пользователей знакомо разочарование, связанное с отсутствием порядка в браузере. Согласно проведенному исследованию Opera, 66% пользователей используют тот же интернет-браузер для работы и персонального браузинга, а 65% хотели бы иметь больше порядка в своем браузере. Более половины респондентов также сообщили, что захламленный браузер негативно влияет на их настроение.По данным исследования, 60% пользователей хотели бы иметь возможность группировать вкладки по типу контента.Сегодняшнее обновление отвечает на эти запросы. Пространства — это новая функция, позволяющая пользователям Opera группировать вкладки. С помощью этой функции можно добавить до 5 пространств, присвоив каждому из них имя и иконку. Это позволяет держать вкладки для работы, свободного времени и любых других проектов в отдельных группах внутри одного окна.Иконки пространств легко доступны в верхней части боковой панели, на которой синим цветом отображается текущее активное пространство. Чтобы открыть ссылку в другом пространстве, достаточно кликнуть на ссылку правой кнопкой мыши и послать ее в выбранное пространство. Так же легко можно перемещать вкладки между самими пространствами.

«Когда-то давно Opera впервые изобрела вкладки в браузере, но сегодня мы все понимаем, что люди хотели бы получать больше поддержки от интерфейса браузера для управления этими вкладками. Каждый хочет иметь порядок в своем браузере и в идеале без необходимости самостоятельно регулярно этим заниматься. Пространства позволяют привнести больше упорядоченности с самого начала их использования и при этом без какого-либо изучения того, как работает данная функция», - отметила Джоанна Чайка, директор по продукту Opera для компьютеров.



Переход между вкладками и выявление дублирующих вкладок







Пользователи часто в течение дня переключаются между открытыми вкладками. Opera 67 делает этот процесс более легким с новой удобной функцией - визуальным переключателем вкладок. Как и в случае с переключениями между приложениями на MacOS, пользователю достаточно использовать комбинацию Ctrl+Tab для переключения между превью вкладок без необходимости отрывать руку от клавиатуры.







Новая версия браузера включает в себя также полезную функцию определения дублирующих вкладок. Теперь вкладки с одинаковыми URL будут выделяться цветом при наведении на них курсора мыши, что облегчает их обнаружение и позволяет быстро закрыть лишние вкладки. Пользователи часто в течение дня переключаются между открытыми вкладками. Opera 67 делает этот процесс более легким с новой удобной функцией - визуальным переключателем вкладок. Как и в случае с переключениями между приложениями на MacOS, пользователю достаточно использовать комбинацию Ctrl+Tab для переключения между превью вкладок без необходимости отрывать руку от клавиатуры.Новая версия браузера включает в себя также полезную функцию определения дублирующих вкладок. Теперь вкладки с одинаковыми URL будут выделяться цветом при наведении на них курсора мыши, что облегчает их обнаружение и позволяет быстро закрыть лишние вкладки.





