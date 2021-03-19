





Разработчики Telegram добавили в мессенджер обновлённые голосовые чаты. Почти как в Clubhouse, только со своими особенностями.Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года, а теперь их можно создавать также в каналах, причём количество слушателей теперь не ограничено. Голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов. Голосовые чаты не имеют ограничения на количество участников, беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей.Чтобы создать голосовой чат, перейдите в профиль любого канала или группы, где являетесь администратором, нажмите на (⋮) или (⋯) и выберите «Начать голосовой чат».Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы могут включить запись чата. После остановки записи, аудиофайл будет размещён в чате «Избранное». Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием. Если слушателю не разрешено участвовать в обсуждении в качестве спикера, он может поднять руку, чтобы попросить администраторов чата дать ему слово.Чтобы администраторам чата было проще решить, кому предоставить слово, в списке участников показывается информация из графы «О себе». Там можно указать свои профессиональные навыки и интересы.Администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.Чтобы обозначить тему обсуждения для новых участников, Вы также можете выбрать название для голосового чата. Присоединиться к голосовому чату в канале можно не только от собственного имени, но и от имени одного из своих каналов — таким образом публичные деятели и знаменитости могут избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.Если вы случайно выбрали не тот чат для пересылки сообщений, нажмите на значок X перед отправкой — можно отменить пересылку или выбрать другой чат. Длинные голосовые сообщения можно перезапустить с того места, где вы остановились.Пользователи Android получают на одно нововведение больше: теперь они могут выбрать действие при смахивании влево в списке чатов: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить.