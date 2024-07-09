Nomad выпустила самый гениальный адаптер питания для гаджетов Apple

Фархад
Nomad

Популярный производитель аксессуаров Nomad представил своё самое гениальное творение — уникальное зарядное устройство под названием 65W Power Adapter Apple Watch Edition.

Девайс представляет собой компактный адаптер питания GaN с портами USB-C и встроенной на верхнем торце шайбой для быстрой зарядки Apple Watch. Кстати, от этой же таблетки можно заряжать AirPods Pro 2 или AirPods 3-го поколения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Nomad

На корпусе расположено два порта USB-C PD суммарной мощностью 65 Вт (45+20 Вт при использовании обоих портов). Разумеется, аксессуар сертифицирован MFi, поэтому никаких проблем с совместимостью не будет.

Из минусов — адаптер Nomad пока доступен только в США по цене $100.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Нашли на AliExpress: крошечный SSD-адаптер с кулером, защитным кейсом и кабелем в виде шнурка
Рамки Samsung Galaxy S24 FE — просто кошмар. Кому он такой нужен
Новые Samsung Galaxy Buds 3 распаковали на видео за сутки до релиза

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии