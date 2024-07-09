Nomad выпустила самый гениальный адаптер питания для гаджетов Apple

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Популярный производитель аксессуаров Nomad представил своё самое гениальное творение — уникальное зарядное устройство под названием 65W Power Adapter Apple Watch Edition.Девайс представляет собой компактный адаптер питания GaN с портами USB-C и встроенной на верхнем торце шайбой для быстрой зарядки Apple Watch. Кстати, от этой же таблетки можно заряжать AirPods Pro 2 или AirPods 3-го поколения.На корпусе расположено два порта USB-C PD суммарной мощностью 65 Вт (45+20 Вт при использовании обоих портов). Разумеется, аксессуар сертифицирован MFi, поэтому никаких проблем с совместимостью не будет.Из минусов — адаптер Nomad пока доступен только в США по цене $100.