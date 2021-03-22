





Если присмотреться к линейке видеокарт Nvidia, то между рабочей RTX 3090 и игровой RTX 3080 достаточно большой провал как по видеопамяти, так и по вычислительным блокам. Уже долгое время ходили слухи о том, что компания заполнит его моделью RTX 3080 Ti, и теперь ресурс Videocardz, ссылаясь на свой источник, сообщил полные характеристики и дату выхода этого игрового топа.Новинка должна выйти в середине апреля, и она получит слегка урезанный чип от RTX 3090 (10240 ядер CUDA вместо 10496). Кроме того, Nvidia уполовинит память — у RTX 3080 Ti будет 12 ГБ GDDR6X. Для игр, даже в 4К, такого объема более чем хватит, так что на деле разница между RTX 3090 и RTX 3080 Ti будет минимальна, а вот рекомендованная цена может оказаться ощутимо ниже — в районе 1000 долларов.Кроме того, Nvidia готовит еще одну видеокарту — RTX 3070 Ti. Она займет нишу между RTX 3070 и RTX 3080 ближе к первой, получив 6144 ядра CUDA (у RTX 3070 — 5888) и 8 ГБ памяти GDDR6X (у RTX 3070 — 8 ГБ GDDR6). По имеющейся информации, такая видеокарта выйдет в конце мая.Обе новинки получат защиту от майнинга Ethereum, как и RTX 3060. Впрочем, последней это не помогло, и виновата в этом сама Nvidia, случайно выпустив драйвер без «антимайнинга». Кроме того, банальная заглушка для HDMI также отключает ограничитель. В любом случае, RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti будут крайне интересны майнерам из-за своей быстрой памяти, так что далеко не факт, что мы увидим их на старте продаж за адекватные деньги.